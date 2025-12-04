Garlasco DNA sulle unghie di Chiara Poggi | ‘Compatibilità con linea Sempio ma dati non affidabili’

Linea paterna compatibile, ma nessun nome: DNA non attribuibile. Nell’ incidente probatorio sul caso di Chiara Poggi, la genetista Denise Albani ha rilevato «rilevanti criticità» sul DNA maschile, misto e parziale, trovato sulle unghie della vittima. La compatibilità genetica riguarda la linea paterna di Andrea Sempio, ma non consente identificazione univoca. La perizia specifica che l’analisi del cromosoma Y «non è, per sua natura, identificativa» e non permette di stabilire come, quando e perché il materiale biologico sia stato depositato. Possibili scenari come trasferimento secondario, contaminazione ambientale o contatto diretto restano «solo suggestivi senza un contesto informativo più ampio». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Garlasco, DNA sulle unghie di Chiara Poggi: ‘Compatibilità con linea Sempio, ma dati non affidabili’

Garlasco, la perita del Gip Denise Albani: sul Dna delle unghie di Chiara Poggi "compatibilità da moderatamente forte/forte e moderata" con l'indagato. Se ne parlerà in aula il prossimo 18 dicembre

Garlasco, la perizia sul Dna sulle unghie di Chiara Poggi: "Forte compatibilità con famiglia Sempio, nessuna certezza d'identificazione" - La nuova perizia rileva compatibilità del DNA con la famiglia Sempio ma esclude l'identificazione individuale sotto le unghie di Chiara Poggi

Garlasco, il Dna attribuito alla linea paterna di Sempio era sopra o sotto le unghie di Chiara? La perizia della genetista Albani: "Impossibile stabilirlo" - La relazione di oltre 90 pagine consegnata alla gip Garlaschelli evidenzia come sia impossibile arrivare dall'analisi del cromosoma Y all'identificazione "di un singolo soggetto", ma si esclude con ce

