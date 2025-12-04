Garlasco | dna sotto le unghie di Chiara riconducibile a Sempio ma di origine ignota

AGI - Il dna sulle unghie di Chiara Poggi può essere attribuito per l' analisi biostastistica ad Andrea Sempio ma per la perita Denise Albani non è possibile stabilire con "rigore scientifico" se gli aplotipi "provengano da fonti del DNA depositate sotto o sopra le unghie della vittima e, nell'ambito della stessa mano, da quale dito provengano, quali siano state le modalità di deposizione del materiale biologico originario, perché ciò si sia verificato (per contaminazione, per trasferimento avventizio diretto o mediato), quando sia avvenuta la deposizione del materiale biologico".Sono le conclusioni della perizia anticipate dal Tg1 e lette dall'AGI. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Garlasco: dna sotto le unghie di Chiara riconducibile a Sempio ma di origine ignota

Argomenti simili trattati di recente

#ignotox Garlasco, consulente di Sempio commenta la perizia sul DNA: “Profilo misto sotto le unghie di Chiara” Vai su X

#ignotox Garlasco, consulente di Sempio commenta la perizia sul DNA: “Profilo misto sotto le unghie di Chiara” Vai su Facebook

Delitto Garlasco, Tg1: dna sotto unghie Poggi compatibile con linea paterna Sempio - La perizia depositata ieri dalla genetista Denise Albani sul femminicidio di Chiara Poggi conferma: "Il dna sotto le unghie di Chiara Poggi è compatibile con ... lapresse.it scrive

Garlasco, la perizia conferma: “Il Dna sotto le unghie di Chiara è compatibile con la linea paterna di Sempio” - La perizia depositata ieri della biologa genetista Denise Albani alla giudice Daniela Garlaschelli conferma: "Il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi ... Da fanpage.it

Garlasco, il dna sulle unghie di Chiara è di Sempio ma il risultato non è affidabile: «Impossibile identificare un singolo soggetto e capire come ci è finito» - La nuova analisi sul Dna del caso Garlasco mostra 12 marcatori compatibili con la linea maschile di Andrea Sempio, ma questo non significa che sia del tutto riconducibile a lui. Riporta ilmessaggero.it

Garlasco, la biologa Denise Albani ha depositato la perizia: "Dna sotto le unghie di Chiara Poggi compatibile con la linea paterna di Sempio” - La biologa della Scientifica Denise Albani consegna la relazione al gip Garlaschelli. Da affaritaliani.it

La perizia anticipata da il Giornale: è di Andrea Sempio il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi - Le conclusioni del perito Denise Albani sul delitto di Garlasco rafforzano la tesi della procura di Pavia che vede in Sempio, e non in Alberto Stasi, il vero assassino ... Secondo msn.com

Depositata la perizia sul Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi, si prepara la battaglia in aula - Gli accertamenti sono stati svolti dalla genetista Denise Albani, nominata dal gip del tribunale di Pavia Daniela Garlaschelli ... Da msn.com