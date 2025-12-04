Garlasco dna compatibile con Sempio ma l’esito è poco affidabile

Nel caso Garlasco, la perizia sul DNA sotto le unghie della vittima Chiara Poggi rivela una “forte compatibilità con famiglia Sempio”, ma senza certezze di identificazione. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Garlasco, dna compatibile con Sempio ma l’esito è poco affidabile

