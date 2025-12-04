Garlasco depositata perizia Albani che conferma | DNA della linea paterna di Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi

La perizia depositata dalla biologa genetista Denise Albani conferma che "il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi è compatibile con la linea paterna di Andrea Sempio" "Il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi è compatibile con la linea paterna di Andrea Sempio", lo conferma la perizia depositata. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

