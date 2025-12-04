Garlasco depositata la perizia Gli elementi a carico di Sempio secondo la Procura

Con il deposito della perizia che contiene gli esiti delle analisi condotte dalla genetista Denise Albani e dai dattiloscopisti Domenico Marchigiani e Giovanni Di Censo, nominati dalla gip di Pavia Daniela Garlaschelli nell'ambito dell'incidente probatorio disposto per far luce sull'omicidio di Chiara Poggi, si profila l'ennesimo scontro. In aula, dal prossimo 18 dicembre, gli esperti nominati dalle parti si daranno battaglia, in particolare sugli esiti delle analisi sul Dna repertato sulle unghie di Chiara. Ecco quali sono, secondo la Procura, gli elementi a carico di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Garlasco, depositata la perizia. Gli elementi a carico di Sempio secondo la Procura

