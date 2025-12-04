La perizia sul Dna sotto le unghie di Chiara Poggi apre un nuovo e delicatissimo capitolo nell’inchiesta sul delitto di Garlasco. Ache se dopo ben 18 anni dall’omicidio della giovane avvenuto il 13 agosto 2007. Con il deposito della relazione tecnica firmata dalla genetista Denise Albani e dai dattiloscopisti Domenico Marchigiani e Giovanni Di Censo, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Garlasco, deposita la perizia sul Dna sotto le unghie di Chiara Poggi