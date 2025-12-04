In riva al lago, il 2025 di Gardacqua si chiude tra musica, relax e silenzi ovattati in Spa, accompagnati da sapori di festa. La struttura di Garda, sul versante veronese, intreccia benessere, intrattenimento e cucina in un finale d’anno che parte dal Calendario dell’Avvento e arriva a un Capodanno 2026 dai contorni decisamente speciali. Gardacqua, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Gardacqua, fine anno tra spa, sapori e notte latina sul lago