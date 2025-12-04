Gardacqua fine anno tra spa sapori e notte latina sul lago
In riva al lago, il 2025 di Gardacqua si chiude tra musica, relax e silenzi ovattati in Spa, accompagnati da sapori di festa. La struttura di Garda, sul versante veronese, intreccia benessere, intrattenimento e cucina in un finale d’anno che parte dal Calendario dell’Avvento e arriva a un Capodanno 2026 dai contorni decisamente speciali. Gardacqua, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Approfondisci con queste news
Serata Latina al Gardacqua! Venerdì 28 Novembre ti aspetta una notte piena di ritmo, energia e buon cibo! Scegli il tuo piatto preferito dal nostro menù cena inclusa a soli 16€ oppure entra con consumazione a 7€ e goditi la musica di DJ Rivera! D - facebook.com Vai su Facebook