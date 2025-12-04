Garante Privacy retromarcia sulla misteriosa intrusione nei suoi sistemi informatici | dal mai accaduto all’esposto in Procura
Quattro giorni fa il Garante smentiva tutto e annunciava querele. Oggi comunica di aver presentato un esposto alla Procura di Roma per denunciare proprio ciò che aveva negato: il 1° novembre “persone non identificate avrebbero avuto accesso, o tentato di accedere, senza autorizzazione ai locali e ai sistemi informatici dell’Autorità”, con possibile sottrazione di documenti. Una giravolta che arriva mentre – come rivelato dal Fatto – la Procura ha già avviato accertamenti sull’episodio. Forse proprio per questo. Dal Garante filtra che la scelta sarebbe dettata da “motivi di prudenza ”: la nota del 29 novembre smentiva la presenza dei quattro membri del Collegio, salvo un breve passaggio di Guido Scorza per recuperare le chiavi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
