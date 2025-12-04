Garante Privacy | esposto in Procura per tentata intrusione nei locali e nei sistemi informatici
Il Garante Privacy «ha trasmesso un esposto alla Procura della Repubblica di Roma chiedendo di valutare l’avvio delle indagini necessarie ad accertare quanto riportato da alcuni organi di stampa, secondo cui il 1° novembre 2025 persone non identificate avrebbero avuto accesso, o tentato di accedere, senza autorizzazione ai locali dell’Autorità». «Le stesse fonti riportano, inoltre, che tali. 🔗 Leggi su Feedpress.me
