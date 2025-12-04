Galatasaray-Samsunspor venerdì 05 dicembre 2025 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Si apre il quindicesimo turno di Superlig turca con il Galatasaray di Okan Buruk attuale capolista del torneo impegnato in casa contro il Samsunspor di Reis. Il Cimbom è andato vicinissimo a vincere il derby intercontinentale contro il Fenerbahce, beffato in pieno recupero dopo aver condotto per oltre un’ora di gioco grazie al gol di Sané. Campionato ancora aperto, ma quanto fatto vedere al Sucru Saracoglu fa pensare che lo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Galatasaray-Samsunspor (venerdì 05 dicembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

