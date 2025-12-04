Galatasaray-Samsunspor venerdì 05 dicembre 2025 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si apre il quindicesimo turno di Superlig turca con il Galatasaray di Okan Buruk attuale capolista del torneo impegnato in casa contro il Samsunspor di Reis. Il Cimbom è andato vicinissimo a vincere il derby intercontinentale contro il Fenerbahce, beffato in pieno recupero dopo aver condotto per oltre un’ora di gioco grazie al gol di Sané. Campionato ancora aperto, ma quanto fatto vedere al Sucru Saracoglu fa pensare che lo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

galatasaray samsunspor venerd236 05 dicembre 2025 ore 18 00 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Galatasaray-Samsunspor (venerdì 05 dicembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Scopri altri approfondimenti

Samsunspor, 12 yil sonra sahasinda Galatasaray'i agirladi - Maç kapali gise oynandi ve 31 bin Samsunspor, 2 bine yakin Galatasaray taraftari maçi takip etti. Da haberler.com

Galatasaray, Yilport Samsunspor maçi hazirliklarini sürdürdü - haftasinda Yilport Samsunspor ile yapacagi karsilasmanin hazirliklarini Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptigi antrenmanla sürdürdü. Secondo haberler.com

Galatasaray, Basaksehir ve Samsunspor, Avrupa Futbol Kulüpleri Birligine katildi - kirmizili kulüp, ABD merkezli Instagram sirketinin sosyal medya platformundan yaptigi paylasimda, "Galatasaray, Avrupa futbolunun bu yeni döneminin bir parçasi olmaktan gurur duyuyor. aa.com.tr scrive

Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor maçlari TRT 1’de - UEFA Sampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ve Konferans Ligi’nde Samsunspor’un bu hafta oynayacagi maçlar TRT 1’den yayinlanacak. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Galatasaray Samsunspor Venerd236 05