Gaeta Jazz Festival doppio appuntamento invernale per chiudere il 2025

GAETA – Il Gaeta Jazz Festival torna con uno speciale doppio appuntamento invernale per chiudere il 2025, celebrando il grande jazz e offrendo un alto momento di musica alla città di Gaeta. Il 13 e 14 dicembre, tra il Castello Angioino e Piazza XIX Maggio – proprio nel cuore di “Favole di Luce”, il percorso artistico delle speciali luminarie della città progettato per il periodo natalizio – si terrà l’ultima tappa di un’edizione che ha attraversato l’anno con concerti, dj set e speciali live set dedicati all’esplorazione dei nuovi linguaggi del jazz contemporaneo. La rassegna, promossa dall’Associazione Culturale Armonia in collaborazione con il Comune di Gaeta, conferma la volontà condivisa di valorizzare la musica come strumento di identità e partecipazione cittadina. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Gaeta Jazz Festival, doppio appuntamento invernale per chiudere il 2025

