Prosegue la terza serata di semifinali e finali all'Aqua Arena di Lublino (Polonia), sede degli Europei di nuoto in vasca corta 2025. Si sono infatti da poco conclusi i due penultimi atti dei 200 rana maschili, al termine dei quali si è decisa la composizione della finale in programma domani. Dei due italiani presenti, solo Gabriele Mancini è riuscito a strappare il pass per la qualificazione. Nello specifico Mancini ha stampato il crono di 2'04?30, il settimo dell'overall ed il terzo della sua semifinale. L'azzurro quindi conferma le buone sensazioni della mattinata sfiorando il personale e, domani, potrà nuovamente puntare a migliorarsi.

Gabriele Mancini strappa il pass per la finale dei 200 rana. Martinenghi fuori per 14 centesimi