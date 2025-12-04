Fvg terra di volontariato | è una delle regioni più virtuose

La nostra risulta essere la seconda regione italiana per rapporto tra persone volontarie e cittadinanza: sono una ogni sette residenti over 14. Una vocazione, questa, che resiste pur non essendo immune a un calo degli attivisti che si registra in tutto il Paese, sia nell'ambito del volontariato.

Volontariato tra acqua e terra! Grazie a SCUBA INSIDE per la loro disponibilità con la nostra associazione #paavismontemarciano #anpasmarche

Fvg terra di volontariato: è una delle regioni più virtuose - 500 associazioni e oltre 150mila volontari, siamo una componente fondamentale per la tenuta del welfare e della comunità regionale".

Il volontariato del Fvg lancia il Manifesto 2024 - Si conclude con un appello il Manifesto 2024 del volontariato del Friuli Venezia Giulia: restituire la parola ai cittadini per costruire un futuro più umano, giusto e sostenibile

Fedriga, Fvg da terra di confine in connessione, il ruolo Ictp - La presenza dell'Ictp in Fvg "può assumere un ruolo importante nel contesto attuale in cui la regione si impegna a trasformarsi da terra di confine a terra di connessione.