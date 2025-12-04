Futsal C2 I biancorossi piazzano un poker nel derby

Stavolta il Rimini va sul 4-0 ma non si fa rimontare, anzi chiude il derby col Città del Rubicone con questo punteggio rotondo (4-0), che però non deve ingannare. Infatti il match è rimasto in equilibrio fino a 7 minuti dalla fine, coi biancorossi in vantaggio 1-0 grazie alla rete di Gabrielli su assist di Ercolani. Con i biancorossi incapaci di segnare nonostante la netta superiorità a causa anche delle ottime parate del portiere ospite Nardino. Poi lo stesso Gabrielli firmava due reti in 2 minuti, chiudendo di fatto i giochi, con la rete di Floris a porre il sigillo finale. Rimini: Bucci, Alessandroni, Serra, Muratori, Caputi, Ercolani, Gabrielli, Di Maio, Floris, Gemmani, Nencini, Sabir. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Futsal C2. I biancorossi piazzano un poker nel derby

