Furto di rame ferma lo stabilimento Acqua di Nepi rubate tre tonnellate di cavi

Viterbotoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Furto di rame di notevole entità nello stabilimento Acqua di Nepi. È avvenuto nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 dicembre, quando i ladri hanno portato via circa tre tonnellate di cavi elettrici, pari a circa 1800 metri, causando danni all'impianto in località Graciolo e fermando. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

