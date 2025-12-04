Furto di rame di notevole entità nello stabilimento Acqua di Nepi. È avvenuto nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 dicembre, quando i ladri hanno portato via circa tre tonnellate di cavi elettrici, pari a circa 1800 metri, causando danni all'impianto in località Graciolo e fermando. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Furto di rame ferma lo stabilimento Acqua di Nepi, rubate tre tonnellate di cavi