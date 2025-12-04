Furti nelle case almeno 17 in un mese presa coppia di sudamericani con covo a Cesate

Avevano un covo a Cesate e commettevano furti in diverse province: due sudamericani sono stati arrestati prima della fuga all’estero. La Polizia di Stato di Como ha posto fine all’operato di una prolifica banda di ladri, responsabile di almeno 17 tra furti e tentati furti, messi a segno in un solo mese tra le province . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Argomenti simili trattati di recente

? Como, furti in case e ville: i ladri si muovevano su auto a noleggio che cambiavano ogni settimana dlvr.it/TPcyhw #Furti #Sicurezza #Como #Ladri #Indagini Vai su X

Furti in casa: Piacenza +26% in un anno. Servono interventi immediati. I dati della Questura e del Ministero dell’Interno parlano chiaro: • furti in abitazione +26% a Piacenza; • Emilia-Romagna fra le regioni più colpite; • oltre 15mila furti all’anno nelle case in - facebook.com Vai su Facebook

Furti nelle case, almeno 17 in un mese, presa coppia di sudamericani con covo a Cesate - Avevano un covo a Cesate e commettevano furti in diverse province: due sudamericani sono stati arrestati prima della fuga all’estero. Da ilnotiziario.net

Furti nelle ville e nelle case, presi i ladri da 17 colpi in un mese: arrestati al centro commerciale - In molti casi non sono riusciti a colpire perché disturbati da cani da guardia, vicini di casa o dall'allarme ... Si legge su today.it

Fermata banda di ladri seriali attiva nel Nord Italia: 17 colpi in un mese - I due sospetti avevano già prenotato il viaggio per lasciare l’Italia, ma il blitz delle forze dell’ordine ha interrotto i loro piani (foto d'archivio) ... Come scrive laprovinciadivarese.it

Furti nelle case, sono 14,5 milioni gli italiani derubati almeno una volta. Le città dove i ladri colpiscono di più - Nelle ultime settimane in provincia di Arezzo si è avuta la percezione di un aumento di colpi delle case. Si legge su corrierediarezzo.it

Raffica di furti in Lombardia, colpite 17 case: ladri arrestati, scoperto il loro modus operandi - Due uomini sudamericani arrestati a Como per 17 furti in abitazione: colpivano ville in Lombardia usando auto a noleggio per eludere i controlli. Si legge su virgilio.it

Vacanze, oltre la metà degli italiani teme di subire furti in casa (ma solo il 17% è assicurato) - Ma proprio per questo anche di furti in casa, vista la possibilità per i ladri di agire in assenza dei proprietari. Si legge su corriere.it