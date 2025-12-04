Furti in provincia di Parma | arrestati un 39enne e un 51enne

Un 39enne e un 51enne, residenti in provincia di Piacenza, sono stati arrestati con l'accusa di aver messo a segni diversi furti in provincia di Parma e in tutto il Nord Italia, tra il 2022 e il 2023. In particolare i due avrebbero compiuto 58 furti. L'accusa nei loro confronti è di aver fatto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Furti in provincia di Parma: arrestati un 39enne e un 51enne

Altre letture consigliate

Treviso Provincia | Quarta “spaccata” in quattro notti. Conte: “Marca massacrata dai furti” - facebook.com Vai su Facebook

Furti in casa: cosa sta succedendo in provincia di Brescia Vai su X

Arrestati i due ladri piacentini che hanno colpito anche Parma e provincia - Due uomini di 39 e 51 anni, residenti nella vicina provincia di Piacenza, sono stati arrestati a seguito di una serie di indagini riguardanti 58 furti commessi tra il 2022 ed il 2023 in diverse provin ... Da gazzettadiparma.it

Furti e razzie in tutto il Nord Italia, arrestati in provincia dopo le condanne - Nel tardo pomeriggio del 1° dicembre 2025, a Cadeo e Castell’Arquato, due uomini sono stati ... Scrive piacenzasera.it

Commisero 58 furti: in carcere - Si erano resi colpevoli di ben 58 furti, commessi tra le provincie di Cremona, Mantova, Piacenza, Brescia, Parma e Verona: sono così stati accompagnati in carcere un 39enne e ... Scrive cremonaoggi.it

Decine di furti nel nord Italia: due arrestati nel Piacentino, colpi anche a Cremona - Un 39enne e un 51enne in carcere dopo una serie di indagini per reati compiuti anche a Mantova, Brescia, Parma, Verona e Piacenza ... Si legge su laprovinciacr.it

In un anno a segno 58 furti, più di 12 anni di carcere per due ladri - I colpi in ville e appartamenti erano avvenuti in diverse province del Nord Italia ... Si legge su ilpiacenza.it

Presa "primula rossa" condannata per furto e ricercata da 7 anni: fermata in via Ferrarini su un'auto insieme a un uomo. 44enne arrestata e portata in carcere - La 44enne era stata condannata, a seguito di una sentenza passata in giudicato, alla pena complessiva di 1 anno, 5 mesi e 28 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 300 euro, per un f ... Scrive gazzettadiparma.it