Furti e ubriachezza molesta ad Ancona 30enne perde la testa | come è stato fermato

Trentenne ucraino allontanato da Ancona e Falconara Marittima per furto e ubriachezza molesta. Foglio di via fino al 2027. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Furti e ubriachezza molesta ad Ancona, 30enne perde la testa: come è stato fermato

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Furti anche a Canzo, Mariano Comense, Montano Lucino, Lurate Caccivio, Fino Mornasco, Turate e Olgiate Comasco. Stavano per lasciare il Paese: ecco il loro modus operandi e come sono stati arrestati - facebook.com Vai su Facebook

Furti, ubriachezza molesta e resistenza: 30enne allontanato con foglio di via - Provvedimento emesso dal Questore fino al 2027 Il Questore di Ancona ha disposto un foglio di via obbligatorio dai comuni di Ancona e Falconara Marittima nei confronti di un uomo di 30 anni, originari ... Si legge su youtvrs.it

Sette furti con scasso nei negozi ad Ancona, arrestato un 51enne - Un uomo di 51 anni, originario della Sicilia ma da tempo residente ad Ancona, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver compiuto almeno sette furti tra aprile e settembre in negozi della ... ansa.it scrive