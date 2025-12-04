Furti e rapine in metropolitana | arrestati 5 giovani egiziani

Milano, 4 dicembre 2025 – Passeggeri della metropolitana di Milano picchiati e rapinati, o scippati in tempo record - due minuti - da giovani nordafricani già autori di altri reati analoghi, uno dei quali risulta riarrestato dopo una decina di giorni dall'ultima aggressione. Furti e rapine violente in metropolitana: la gang ripresa dalle telecamere Gli arresti. È lo scenario dell'indagine della Polizia di Stato di Milano che ha portato all' arresto, a vario titolo, di 5 soggetti, tutti egiziani. L'attività, eseguita dal Commissariato Greco-Turro, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica e dalla Procura per i Minorenni di Milano sia tramite misure cautelari sia attraverso fermi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Furti e rapine in metropolitana: arrestati 5 giovani egiziani

Contenuti che potrebbero interessarti

Cesena, “i vostri gioielli sono il frutto di rapine e furti”: le vittime non ci cascano e la Polizia scopre i due truffatori - facebook.com Vai su Facebook

Aumentano furti, rapine, usura, reati dei minori. Ciò che invece diminuisce, anzi scompare, sono i post sui social di Meloni e Salvini sulla sicurezza. Vai su X

Strappavano collane in metropolitana, 5 arrestati dalla Polizia a Milano – VIDEO - La Polizia di Stato di Milano ha arrestato 5 persone accusate di rapine: strappavano collane in oro sulla metropolitana. Si legge su ilnotiziario.net

Rapine a calci e pugni in metro in 2 minuti: 5 arresti (e il trucco delle scarpe) - Sono tutti giovanissimi i ragazzi arrestati dalla polizia e ora in carcere: dove e come colpivano. Segnala milanotoday.it

La Questura di Roma dichiara guerra ai ladri: 26 episodi sventati e 23 arresti - Ventisei episodi tra furti e rapine nelle ultime settimane a Roma: 14 arresti per rapina e 9 per furto, rafforzati i controlli della Polizia. Come scrive virgilio.it

Furti e rapine violente. I carabinieri arrestano 18 persone - I colpi avevano creato allarme sociale proprio per l'efferatezza del modus operandi. Come scrive rainews.it

A Milano il 20 per cento delle rapine, dei furti e delle aggressioni in strada è commesso da minori (che poi si vantano sui social) - L'audizione del questore Bruno Megale davanti ai parlamentari: «La movida ormai è estesa a ogni notte. Riporta msn.com

Rapine in casa e furti, i carabinieri arrestano 18 persone - I carabinieri hanno arrestato 18 persone, ritenute responsabili di almeno 46 episodi accertati tra furti e rapine in casa a Roma, oltre che, in alcuni casi, di reati di sequestro di persona, ... Scrive ansa.it