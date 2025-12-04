furgone travolge un passeggino grave bimbo di un anno

Cesenatico, 4 dicembre 2025 – Grande paura ieri sera a Cesenatico poco le 19.30 nell’incrocio fra il trafficatissimo viale Trento e via Monti. Un Fiat Doblò ha travolto e ferito un bambino di un anno che era nel passeggino condotto dalla mamma bengalese. Alla guida del Doblò giallo un uomo sessantenne residente a Cesenatico che ha avrebbe urtato il passeggino, almeno così sembra. Il piccolino, grave ma cosciente e vigile è stato trasportato da un’ambulanza del 118, arrivata in pochi minuti, al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena. Tanta la paura per la mamma originaria del Bangladesh e panico per l’uomo di 60 anni alla guida del mezzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

