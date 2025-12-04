Fuoco e fumo Abitazione distrutta la signora si salva uscendo di corsa
Sono stati momenti terribili, di paura, preoccupazione e sofferenza, quelli vissuti da una signora sulla settantina, residente in via Bennati a Spinea, che si è salvata dall'incendio che le ha distrutto l'abitazione verso le 10 e mezza di stamattina, giovedì 4 dicembre, solo perché ha avuto la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
