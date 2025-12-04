Funerali di Nicola Pietrangeli | Un Tributo Emozionante da Parte di Famiglia e Amici

funerali di nicola pietrangeli un tributo emozionante da parte di famiglia e amici

Altri contenuti sullo stesso argomento

funerali nicola pietrangeli tributoFunerali Nicola Pietrangeli, l'ultimo saluto al tennista italiano - Il feretro di Nicola Pietrangeli è arrivato nella chiesa della Gran Madre di Dio, la stessa dell'ultimo saluto per Rino Tommasi, dove fra pochi minuti ci sarà, in forma privata, la cerimonia funebre. Da sport.sky.it

funerali nicola pietrangeli tributoFunerali di Nicola Pietrangeli, addio alla leggenda del tennis italiano con “My way” di Frank Sinatra - Sulle note di "My Way" di Frank Sinatra i funerali di Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis, nella chiesa Gran Madre di Dio a Ponte Milvio ... Riporta fanpage.it

funerali nicola pietrangeli tributoNicola Pietrangeli, l'ultimo addio al campione del tennis italiano. I funerali a Roma - Nel pomeriggio si sono tenute, in forma privata, le esequie nella vicina chiesa di Santa Maria Gran Madre di Dio. Scrive tg.la7.it

Nicola Pietrangeli: in centinaia alla camera ardente al Foro Italico. I funerali a Ponte Milvio - Il figlio Filippo: "Siamo piacevolmente stupiti dall'affetto sino alla fine è stato scanzonato, ironico, dissacrante come sempre" ... Da romatoday.it

funerali nicola pietrangeli tributoNicola Pietrangeli, camera ardente e funerali il 3 dicembre al Foro Italico di Roma - Si terrà mercoledì 3 dicembre 2025 la camera ardente per Nicola Pietrangeli, storico campione e icona del tennis italiano. Segnala tg.la7.it

funerali nicola pietrangeli tributoNicola Pietrangeli, la camera ardente e i funerali. Il figlio: “Tutto come voleva lui”. L’addio di Licia Colò - È stata aperta in mattinata al Foto Italico di Roma, sul campo dedicato al grande tennista scomparso a 92 anni. Come scrive quotidiano.net

