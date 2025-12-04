Funerali di Nicola Pietrangeli | Un Tributo Emozionante da Parte di Famiglia e Amici
Un omaggio commovente a Nicola Pietrangeli, con tributi sentiti da amici e familiari durante la sua cerimonia finale. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nicola Pietrangeli, l'ultimo addio al campione del tennis italiano. I funerali a Roma Link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - Addio a #NicolaPietrangeli. #Funerali e camera ardente #3dicembre #Tv2000 @tg2000it Vai su X
Funerali Nicola Pietrangeli, l'ultimo saluto al tennista italiano - Il feretro di Nicola Pietrangeli è arrivato nella chiesa della Gran Madre di Dio, la stessa dell'ultimo saluto per Rino Tommasi, dove fra pochi minuti ci sarà, in forma privata, la cerimonia funebre. Da sport.sky.it
Funerali di Nicola Pietrangeli, addio alla leggenda del tennis italiano con “My way” di Frank Sinatra - Sulle note di "My Way" di Frank Sinatra i funerali di Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis, nella chiesa Gran Madre di Dio a Ponte Milvio ... Riporta fanpage.it
Nicola Pietrangeli, l'ultimo addio al campione del tennis italiano. I funerali a Roma - Nel pomeriggio si sono tenute, in forma privata, le esequie nella vicina chiesa di Santa Maria Gran Madre di Dio. Scrive tg.la7.it
Nicola Pietrangeli: in centinaia alla camera ardente al Foro Italico. I funerali a Ponte Milvio - Il figlio Filippo: "Siamo piacevolmente stupiti dall'affetto sino alla fine è stato scanzonato, ironico, dissacrante come sempre" ... Da romatoday.it
Nicola Pietrangeli, camera ardente e funerali il 3 dicembre al Foro Italico di Roma - Si terrà mercoledì 3 dicembre 2025 la camera ardente per Nicola Pietrangeli, storico campione e icona del tennis italiano. Segnala tg.la7.it
Nicola Pietrangeli, la camera ardente e i funerali. Il figlio: “Tutto come voleva lui”. L’addio di Licia Colò - È stata aperta in mattinata al Foto Italico di Roma, sul campo dedicato al grande tennista scomparso a 92 anni. Come scrive quotidiano.net