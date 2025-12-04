Fumata bianca all' asta venduto il night club Riverside

È andata a buon fine l'ultima asta per la vendita del Riverside, locale notturno a pochi passi dal ponte sul Tagliamento, tra le province di Udine e Pordenone. Dopo diverse sedute andate a vuoto, l'immobile è stato aggiudicato per una cifra di 237 mila euro. I tentativi di vendita all'asta erano. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

