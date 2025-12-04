Frontale spaventoso in Italia Elisa muore a 33 anni | mamma di due bimbi piccoli

Una tragedia immensa ha scosso nella tarda serata di mercoledì 3 dicembre la comunità di Longarone, in provincia di Belluno. Poco prima della mezzanotte, lungo la Statale 51 di Alemagna, Elisa De Paris, 33 anni, ha perso la vita in un violento impatto tra la sua auto e un altro veicolo. Il punto in cui è avvenuto lo scontro è noto per il restringimento della carreggiata e per una visibilità ridotta, fattori che ora vengono attentamente analizzati dagli investigatori per comprendere cosa possa aver innescato lo schianto. Soccorsi immediati, ma per Elisa non c’è stato nulla da fare. Le prime chiamate al numero d’emergenza sono arrivate a pochi secondi di distanza l’una dall’altra, segno della gravità del sinistro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

