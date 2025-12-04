Frontale spaventoso in Italia Elisa muore a 33 anni | mamma di due bimbi piccoli

Thesocialpost.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia immensa ha scosso nella tarda serata di mercoledì 3 dicembre la comunità di Longarone, in provincia di Belluno. Poco prima della mezzanotte, lungo la  Statale 51 di Alemagna,  Elisa De Paris, 33 anni, ha perso la vita in un violento impatto tra la sua auto e un altro veicolo. Il punto in cui è avvenuto lo scontro è noto per il restringimento della carreggiata e per una visibilità ridotta, fattori che ora vengono attentamente analizzati dagli investigatori per comprendere cosa possa aver innescato lo schianto. Soccorsi immediati, ma per Elisa non c’è stato nulla da fare. Le prime chiamate al numero d’emergenza sono arrivate a pochi secondi di distanza l’una dall’altra, segno della gravità del sinistro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

frontale spaventoso in italia elisa muore a 33 anni mamma di due bimbi piccoli

© Thesocialpost.it - Frontale spaventoso in Italia, Elisa muore a 33 anni: mamma di due bimbi piccoli

Approfondisci con queste news

frontale spaventoso italia elisaFrontale spaventoso in Italia, Elisa muore a 33 anni: mamma di due bimbi piccoli - Una tragedia immensa ha scosso nella tarda serata di mercoledì 3 dicembre la comunità di Longarone, in provincia di Belluno. Come scrive thesocialpost.it

frontale spaventoso italia elisaIncidente frontale sull'Alemagna, Elisa De Paris muore a 33 anni: era mamma di due bambini piccoli. Ferita un'altra donna - Tragico incidente sulla strada statale 51 Alemagna, a Longarone: nella tarda serata di mercoledì 3 dicembre, intorno ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Frontale Spaventoso Italia Elisa