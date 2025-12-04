Frontale in galleria c' è un ferito
Un impatto violento quello avvenuto ieri, mercoledì 3 dicembre, tra un furgoncino e un camion isotermico. Un semifrontale, le cui complete dinamiche sono in via di chiarimento, avvenuto nel bellunese, a una manciata di chilometri dal confine con il Trentino, ma che ha richiesto l’intervento anche. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Altre letture consigliate
PROVINCIA - QUATTRO FERITI PER UN INCIDENTE SULLA NUOVA 125 VAR Nella mattina odierna, al km. 10 della nuova strada statale 125 var, nei pressi della galleria "Arcu sa Ruxi", si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto sette person - facebook.com Vai su Facebook
Frontale in galleria nel Bellunese, un 71enne morto - Incidente stamane lungo la SS 50 nella galleria Pedesalto al km 50+10 a Fonzaso, nel Bellunese, per lo scontro frontale tra due auto: un autista deceduto, l'altro ferito. Riporta ansa.it
Scontro frontale in galleria, otto feriti sulla statale 12 - Otto persone sono rimaste ferite, tre in modo grave, in uno scontro frontale fra due automobili sulla statale 12, a sud di Campodazzo, in galleria. Scrive ansa.it