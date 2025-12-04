Un impatto violento quello avvenuto ieri, mercoledì 3 dicembre, tra un furgoncino e un camion isotermico. Un semifrontale, le cui complete dinamiche sono in via di chiarimento, avvenuto nel bellunese, a una manciata di chilometri dal confine con il Trentino, ma che ha richiesto l’intervento anche. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Frontale in galleria, c'è un ferito