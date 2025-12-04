Frignano sorpreso a scaricare rifiuti pericolosi in un terreno agricolo | arrestato

Teleclubitalia.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrestato perché sorpreso a sversare rifiuti speciali e pericolosi in un terreno agricolo. Nel pomeriggio di ieri a Frignano un uomo di 64 anni di Casaluce è stato bloccato dai carabinieri della Stazione locale insieme ai colleghi del Nucleo Forestale di Marcianise.   Secondo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

frignano sorpreso a scaricare rifiuti pericolosi in un terreno agricolo arrestato

© Teleclubitalia.it - Frignano, sorpreso a scaricare rifiuti pericolosi in un terreno agricolo: arrestato

Leggi anche questi approfondimenti

frignano sorpreso scaricare rifiutiSorpreso a scaricare rifiuti di vario tipo in un terreno - Il 64enne di Casaluce stava sversando materiale ferroso, guaine, legno e materiale di risulta: è stato arrestato. Come scrive casertanews.it

frignano sorpreso scaricare rifiutiFrignano, sversa rifiuti speciali in un terreno: arrestato 64enne di Casaluce - I carabinieri hanno fermato un uomo mentre riversava rifiuti speciali su un terreno agricolo alla periferia di Frignano, trasformando ... Secondo pupia.tv

frignano sorpreso scaricare rifiutiFRIGNANO - Sversamento illecito di rifiuti, 64enne arrestato - 20:22:05 Nel pomeriggio di oggi, a Frignano, i carabinieri della Stazione locale insieme ai colleghi del Nucleo Forestale di Marcianise hanno arrestato un 64enne di Casaluce, sorpreso mentre trasporta ... Segnala casertafocus.net

frignano sorpreso scaricare rifiutiSversamento illecito di rifiuti nell’Agro Aversano, arrestato 64enne - Nel pomeriggio del 3 dicembre, a Frignano (CE), i carabinieri della Stazione locale insieme ai colleghi del Nucleo Forestale di ... Si legge su internapoli.it

Cerca Video su questo argomento: Frignano Sorpreso Scaricare Rifiuti