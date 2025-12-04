Frignano sorpreso a scaricare rifiuti pericolosi in un terreno agricolo | arrestato

Arrestato perché sorpreso a sversare rifiuti speciali e pericolosi in un terreno agricolo. Nel pomeriggio di ieri a Frignano un uomo di 64 anni di Casaluce è stato bloccato dai carabinieri della Stazione locale insieme ai colleghi del Nucleo Forestale di Marcianise. Secondo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Frignano, sorpreso a scaricare rifiuti pericolosi in un terreno agricolo: arrestato

