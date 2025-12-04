Freudenberg spunta il compratore Possibile schiarita per i 42 lavoratori | L’azienda non può andarsene e basta

Ci sarebbe un imprenditore interessato all’acquisto dello stabilimento Freudenberg di Rho. È quanto emerso martedì pomeriggio nel corso dell’incontro che si è svolto nella sede di Regione Lombardia alla presenza dell’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Sironi, il Gruppo Freudenberg e una rappresentanza sindacale dei lavoratori. Il colosso tedesco, specializzato nella produzione e vendita di filtri industriali, lo scorso 5 novembre aveva comunicato la decisione di chiudere lo stabilimento, licenziare i 42 dipendenti e delocalizzazione la produzione in Slovacchia e negli Usa "per mantenere i margini di profitto fortemente ridotti dopo l’introduzione dei dazi da parte di Trump ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

