Francesca Frenquellucci è fuori dalla giunta. Per sempre. Il sindaco Andrea Biancani ha firmato la ‘presa d’atto’ delle sue dimissioni presentate il 27 novembre. "Ho atteso qualche giorno per ratificare la scelta - spiega Biancani – ma ora tutte le formalità sono state ultimate. Sto lavorando per avere presto in squadra il nuovo responsabile delle attività economiche in collaborazione con le varie forze politiche". I candidati sono molti, a cominciare dal consigliere del M5s Lugli che, contrariamente alle apparenze, è gradito al sindaco ma in pole position c’è Mattia Galeazzi, geometra, pesarese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Frenquellucci esce di scena. Recepite le sue dimissioni: "Mi ha scaricato la Ruggeri"