Freddezza fra Budapest e Varsavia

La cancellazione dell’incontro fra il presidente polacco Andrzej Nawrocki e il primo ministro ungherese Viktor Orbán dà particolare evidenza al cambiamento intervenuto nei rapporti fra Budapest e Varsavia. Un cambiamento . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Freddezza fra Budapest e Varsavia

Argomenti simili trattati di recente

Crisi nell’asse polacco-ungherese: il caso Nawrocki incrina l’“amicizia” tra Varsavia e Budapest - La cancellazione dell’incontro tra Nawrocki e Orbán segna un nuovo punto di tensione tra Polonia e Ungheria. Scrive msn.com