Frattesi Juve, Chivu – allenatore dell’Inter- ha parlato così del centrocampista che piace ai bianconeri. Queste le sue dichiarazioni. Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato a Sportmediaset dopo la vittoria per 5-1 contro il Venezia agli ottavi di Coppa Italia. Le sue dichiarazioni su Davide Frattesi, obiettivo del calciomercato Juve. VITTORIA – « Mi è piaciuto l’atteggiamento e il rispetto che abbiamo avuto dell’avversario. Questo è un gruppo che sa fare, è motivato e vuole dare continuità a quanto di buono fatto in questi mesi. Sono felice per quelli che oggi hanno esordito a San Siro, come i ragazzi dell’under-23. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Frattesi Juve, Chivu ‘blinda’ il centrocampista? «Giocatore determinante per noi e potrà esserlo ancora»

