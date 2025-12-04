Frattasi Acn | Abbiamo bisogno di dialogo alla pari con Africa

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "I Paesi africani danno il loro contributo all'attuazione di questo progetto. Quando si inizia una esperienza di collaborazione i contributi sono spinti da una mutualità che evoca rispetto e fiducia reciproca. Queste si consolidano attraverso esperienza formativa messa in comune, che si basa su valori umani, conoscenza, competenza, e non solo su aspetti tecnici". Lo ha dichiarato il direttore generale dell'Acn, Bruno Frattasi, durante la presentazione del progetto “CyberBridge - Strategic Training Programme for Digital Resilience in Africa”, realizzato congiuntamente con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn) e con il supporto di Leonardo, tramite la Divisione Cyber & Security Solutions, e il sostegno del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

