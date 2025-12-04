Fratelli d' Italia fa tornare legale la cannabis light ma con una maxi tassa

La vendita della cannabis light potrebbe tornare legale dopo la stretta introdotta dal decreto sicurezza. Un emendamento di FdI alla manovra, contenuto nell'ultimo pacchetto dei segnalati, estende infatti la legge sulla canapa del 2016, allargandola anche alle "infiorescenze fresche o essiccate e. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Fratelli d'Italia fa tornare legale la cannabis light (ma con una maxi tassa)

