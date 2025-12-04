Frantoio Franci al top | Ottime risposte dal mercato
Il 2025, a differenza dell’anno precedente, si è presentato come un anno più inquieto e dinamico. Giorgio Franci, patron dell’azienda che oggi produce oli extravergine d’oliva famosi in tutto il mondo (titolare anche di un proprio frantoio ) fa il punto sull’ultima stagione olivicola. "L’estate – spiega – ha alternato periodi di caldo secco a fasi insolitamente umide, creando le condizioni per l’arrivo precoce della mosca già a metà luglio. In molte zone della Toscana, soprattutto dove gli oliveti sono gestiti senza continuità tecnica, l’infestazione ha colto di sorpresa, compromettendo parte della produzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
