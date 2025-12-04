FRANCESCO GUARNERI FONDATORE E CONSIGLIERE DELEGATO DI BANCA GUBER | Il Governo ha tracciato una rotta precisa e ambiziosa

Liberoquotidiano.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il Governo ha tracciato una rotta precisa e ambiziosa -ha dichiarato Francesco Guarneri, fondatore e Consigliere delegato di Guber Banca, intervenendo al convegno “Ecosistema credito”, cui hanno partecipato i principali operatori del settore e il Presidente della Commissione Finanze del Senato-: azzerare, entro il 2031, tutto o parte l'insieme dei carichi che l'Agenzia delle Entrate ha il compito di riscuotere. Una sfida di proporzioni straordinarie, considerando che al 31 gennaio 2025 i crediti non riscossi ammontano a 1.272,90 miliardi di euro. Una cifra peraltro destinata a salire di circa 70 miliardi di euro l’anno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

