Francesca uccisa con un colpo di fucile chiesta la perizia super partes

“Non si può fugare il ragionevole dubbio sulla colpevolezza o meno di Vicol Ciprian se si fa riferimento alle due sole perizie prodotte, quella di parte e quella dei consulenti della Procura che sono a mio avviso contrasti. Tra le due c’è un contrasto insanabile e pertanto chiedo una perizia. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Francesca uccisa con un colpo di fucile, chiesta la perizia super partes

Altri contenuti sullo stesso argomento

Morta Francesca Asinari, si è uccisa dopo una lite sull’acquisto di un cavallo lastampa.it/torino/2025/12… @LaStampa Vai su X

I Am Giappo. . Voglio riproporvi un video dello scorso anno...racconto Francesca Chiodi, in arte Paolina Giorgi, uccisa per un rifiuto.... Si tratta di un femminicidio che fece molto scalpore all'epoca.... Addirittura anche la sua famiglia si allontanò da lei Negli anni - facebook.com Vai su Facebook

Francesca uccisa con un colpo di fucile, chiesta la perizia super partes - l giovane avrebbe imbracciato il fucile semiautomatico puntandolo verso la ragazza e avrebbe esploso un colpo che l'avrebbe ferita al volto. Riporta casertanews.it

Uccisa con un colpo di fucile, “giustizia per Yulia”. Via al processo, i familiari manifestano davanti al tribunale - Il cartello della nipote: “Per colpa di chi ha ucciso mia zia Yulia ho imparato troppo presto la crudeltà”. Come scrive msn.com