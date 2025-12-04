Francesca Inaudi | Dopo la mia difficile gravidanza sono diventata una doula aiuto le madri che soffrono di depressione post partum

Vanityfair.it | 4 dic 2025

Ospite de La volta buona l'attrice ha ricordato il difficile percorso della sua maternità, tra paure e confusione. Una ferita che ha trasformato in strumento diventando una doula e aprendo l'account La luna storta in cui aiuta le neo mamme a sentirsi meno sole. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

francesca inaudi dopo la mia difficile gravidanza sono diventata una doula aiuto le madri che soffrono di depressione post partum

© Vanityfair.it - Francesca Inaudi: «Dopo la mia difficile gravidanza sono diventata una doula, aiuto le madri che soffrono di depressione post partum»

