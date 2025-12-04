Francesca Inaudi | Dopo la mia difficile gravidanza sono diventata una doula aiuto le madri che soffrono di depressione post partum

Ospite de La volta buona l'attrice ha ricordato il difficile percorso della sua maternità, tra paure e confusione. Una ferita che ha trasformato in strumento diventando una doula e aprendo l'account La luna storta in cui aiuta le neo mamme a sentirsi meno sole. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Francesca Inaudi: «Dopo la mia difficile gravidanza sono diventata una doula, aiuto le madri che soffrono di depressione post partum»

