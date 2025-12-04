Francesca Fialdini torna Barbara D’Urso non si arrende nonostante l' infortunio | la resa dei conti

Francesca Fialdini è pronta a tornare in pista a Ballando con le stelle. La conduttrice, in gara con Giovanni Pernice, era stata costretta a un ritiro temporaneo a causa degli infortuni subiti, tra cui la frattura di tre costole. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Francesca Fialdini torna, Barbara D’Urso non si arrende nonostante l'infortunio: la resa dei conti

Siamo tornati, stiamo ballando… Cioè ballando… Muovendo… Ci stiamo muovendo però, adesso è il momento di ritrovarci insieme con voi… Quindi ragazzi, ci vediamo sabato sera, e vi mandiamo un grande bacio…” Francesca Fialdini ha annunciato così ai - facebook.com Vai su Facebook

Mistero a #BallandoConLeStelle: chi ha chiesto le lastre di Francesca Fialdini? Non è stata Barbara D’Urso. Voci, raccolte da Fanpage, indicano Martina Colombari e Fabio Fognini. La rivista Gente riferisce di una lite importante tra il tennista e Fialdini. #B Vai su X

Bruttissime notizie per Francesca Fialdini e Barbara D’Urso, fan delusi e preoccupati: cosa succede a Ballando - I fan di Ballando con le stelle vogliono sapere se Francesca Fialdini e Barbara D'Urso, dopo i rispettivi infortuni, torneranno in gara. Si legge su donnapop.it

Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini pronta a tornare? Lei svela come sta - gate, la concorrente di Ballando con le Stelle sarebbe pronta a tornare in pista, ribaltando i pronostici e sfidando gli altri ballerini di ... dilei.it scrive

Francesca Fialdini contro Barbara D’Urso? Basta falsità: ecco cosa ha detto davvero - I fan(atici) di Barbara D'Urso hanno attaccato con violenza Francesca Fialdini, accusandola di parlare male della loro beniamina: tutto falso. Lo riporta donnapop.it

Le dichiarazioni di Francesca Fialdini suscitano polemiche contro Barbara d'Urso - Le dichiarazioni recenti di Francesca Fialdini su Barbara d'Urso suscitano vivaci polemiche sui social media. Segnala notizie.it

Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini torna in pista: "Sabato ci sarò" - Dopo l’infortunio che l’ha costretta a rallentare, la conduttrice ha finalmente aggiornato i fan sulle sue condizioni, ... Come scrive comingsoon.it

Come sta Francesca Fialdini infortunio, ritiro: quando torna a Ballando/ Foto allarma: ripescaggio a rischio? - Come sta Francesca Fialdini infortunata: quando torna a Ballando con le stelle 2025 dopo il ritiro? ilsussidiario.net scrive