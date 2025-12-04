Francesca Fialdini torna Barbara D’Urso non si arrende nonostante l' infortunio | la resa dei conti

Milleunadonna.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Fialdini è pronta a tornare in pista a Ballando con le stelle. La conduttrice, in gara con Giovanni Pernice, era stata costretta a un ritiro temporaneo a causa degli infortuni subiti, tra cui la frattura di tre costole. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Fialdini torna splendida dopo il "lastra-gate", Delogu balla con la febbre, Bella si commuove: cosa non si è visto in TV a Ballando - Francesca Fialdini che torna in pista con un'esibizione splendida, Barbara D'Urso che balla anche con il tutore al braccio e Andrea Delogu ...

