Francesca Fialdini torna Barbara D’Urso non si arrende nonostante l' infortunio | la resa dei conti
Francesca Fialdini è pronta a tornare in pista a Ballando con le stelle. La conduttrice, in gara con Giovanni Pernice, era stata costretta a un ritiro temporaneo a causa degli infortuni subiti, tra cui la frattura di tre costole. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
Leggi anche questi approfondimenti
Libero Magazine. . Lo splendido ritorno di Francesca Fialdini a Ballando con le Stelle: dopo un mese di assenza per infortunio la conduttrice è tornata in pista con Giovanni Pernice. Standing ovation e tutti 10 per lei! #francescafialdini #giovannipernice #Ballan - facebook.com Vai su Facebook
Francesca Fialdini giustamente rientrerà in gara, perché balla benissimo. Ma vi ricordo il putiferio che scatenò una persona della giuria per il ripescaggio di Luisella Costamagna dopo il ritiro, sempre per infortunio. #BallandoConLeStelle Vai su X
Fialdini torna splendida dopo il "lastra-gate", Delogu balla con la febbre, Bella si commuove: cosa non si è visto in TV a Ballando - Francesca Fialdini che torna in pista con un’esibizione splendida, Barbara D’Urso che balla anche con il tutore al braccio e Andrea Delogu ... Scrive msn.com