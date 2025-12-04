Francesca Fagnani a Mediaset colpaccio Maria De Filippi | cosa farà la conduttrice di Belve

Francesca Fagnani a Mediaset, grandissimo colpo di Maria De Filippi: cosa farà su Canale 5 la conduttrice di Belve. Francesca Fagnani è sicuramente una delle conduttrici più brave e apprezzate d’Italia: la giornalista, dopo un trascorso da inviata per la Rai (è stata anche a New York nel 2001 dopo l’attentato alle Torri Gemelle), è diventata nota al grande pubblico grazie alla conduzione di “Belve”. La bellissima Francesca Fagnani – Cityrumors.it – Instagram foto Il suo format è straordinario: nel corso delle varie puntate, vengono intervistati personaggi del mondo dello spettacolo. Non si tratta però di una semplice intervista: la Fagnani, come una “belva”, fa domande molto scomode richiedendo la verità ai suoi ospiti. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Francesca Fagnani a Mediaset, colpaccio Maria De Filippi: cosa farà la conduttrice di “Belve”

