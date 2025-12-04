Una nuova nomina arricchisce Ert-Teatro nazionale. Alla direzione artistica Junior di Ert, a seguito della chiusura del bando di ottobre, il Consiglio di amministrazione presieduto da Giuliano Barbolini – su proposta della direttrice generale Natalia Di Iorio e della direttrice artistica Elena Di Gioia – ha infatti deliberato la nomina di Francesca Di Fazio. Soddisfazione del cda per il successo della decisione "di aprire il processo di selezione a una platea più larga possibile attraverso il bando; una duplice soddisfazione visto l’ampio numero di candidature ricevute (321 domande) e la qualità complessiva dei profili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Francesca Di Fazio direttrice Junior all’Ert