Frana di Casamicciola respinta l' archiviazione Il sindaco | Rispetto per le 12 vittime

Un altro mese di tempo per individuare i reponsabili della frana di Casamicciola che uccise, nel 2022, dodici persone. È la decisione del giudice delle indagini preliminari Nicola Matrone a fronte della richiesta di archiviazione della Procura di Napoli, secondo la quale la tragedia di Ischia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Frana di Casamicciola, respinta l'archiviazione. Il sindaco: "Rispetto per le 12 vittime"

Frana di Casamicciola del 2022: il giudice riapre le porte all’inchiesta: altri 30 giorni per cercare i possibili responsabili delle dodici vittime. - facebook.com Vai su Facebook

Napoli – Nuovo impulso all’inchiesta sulla frana di Casamicciola del 26 novembre 2022, costata la vita a 12 persone. Il giudice per le indagini preliminari di Napoli, Nicola Matrone, ha disposto una proroga di 30 giorni delle indagini, ordinando la restituzione d Vai su X

Frana di Casamicciola, archiviazione respinta: altri 30 giorni di indagini - Il giudice ha restituito gli atti al pubblico ministero, indicando di identificare chi avrebbe ricoperto ruoli o funzioni rilevanti nella catena decisionale e procedere con l’iscrizione nel registro d ... Lo riporta napolitoday.it

Frana di Casamicciola, il gip si è pronunciato: no all’archiviazione - La notizia è ufficiale: il gip del Tribunale di Napoli ha respinto la richiesta di archiviazione dei pubblici ministeri Canale e Castaldo che non avevano individuato responsabilità penali attribuibili ... Come scrive ilgolfo24.it

Frana, non è finita: un “esercito” di indagati - Il gip Marrone proroga le indagini su frana e alluvione Casamicciola, iscritti indagati tra politici e tecnici. Lo riporta ilgolfo24.it

Frana di Casamicciola, il gip chiede di indagare su 10 anni di amministrazioni - Il gip rifiuta l’archiviazione e impone indagini sui sindaci di Casamicciola per chiarire la mancata adozione del piano di protezione civile dal 2012. Si legge su stylo24.it

Frana Ischia, gip ai pm: "Altri trenta giorni di indagine" - Respinta la richiesta d'archiviazione, passa la linea dei familiari delle 12 vittime e del comune di Casamicciola Terme: vanno individuati i presunti responsabili ... rainews.it scrive

Frana di Casamicciola, il gip dispone la proroga delle indagini - Il gip di Napoli ha respinto la richiesta di archiviazione dei pubblici ministeri Mario Canale e Stella Castaldo ... Si legge su stylo24.it