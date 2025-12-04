Frana a Montevergine | proseguono lavori e disagi alla viabilità

Mercogliano, 4 dicembre 2025 – La strada provinciale che conduce a Montevergine è stata interessata il 25 novembre da una frana, a seguito della quale sono stati avviati interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità.Renato Di Meo, vicecomandante dei Vigili del Fuoco di Avellino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Frana a Montevergine: proseguono lavori e disagi alla viabilità

