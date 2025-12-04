Fra i tanti elementi importanti di Stranger Things Dungeons & Dragons è più che fondamentale
Non si renderebbe pienamente giustizia a una serie meravigliosa come Stranger Things se non se ne guardassero più da vicino anche le ispirazioni, prima fra tutte il gioco Dungeons&Dragons, che "apre le danze" a tutta la storia, ma poi torna in tutte le stagioni. Per certi versi, ci si può azzardare a sostenere che la serie stessa non sia altro che la più lunga campagna di D&D di sempre. Non a caso, lo è diventata di fatto.
