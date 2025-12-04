FOTO Vigili del Fuoco | i numeri di un anno in trincea a salvare vite

4 dic 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Questa mattina, 4 dicembre 2025 i Vigili del Fuoco di Avellino, si sono riuniti presso la Chiesa del Santissimo Rosario, per la celebrazione della Santa Messa in onore di Santa Barbara, patrona e protettrice dei Vigili del Fuoco. La cerimonia, officiata dal Vescovo Mons. Arturo Aiello, ha visto la partecipazione del personale operativo, amministrativo e tecnico-logistico del Comando, delle rappresentanze dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco in congedo e delle autorità civili e militari del territorio. Nel corso della celebrazione è stato rivolto un pensiero ai vigili del fuoco caduti in servizio: “I vigili del fuoco sono uomini e donne che con grande generosità accorrono nel momento del pericolo, sempre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

foto vigili del fuoco i numeri di un anno in trincea a salvare vite

FOTO/ Vigili del Fuoco: i numeri di un anno in trincea a salvare vite

