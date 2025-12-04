FOTO Santa Barbara patrona dei Vigili del fuoco il comandante Bellizzi | Anno positivo effettuati 6000 interventi
Tempo di lettura: 3 minuti Sono stati 6000 circa gli interventi che quest’anno hanno effettuato i Vigili del Fuoco di Benevento sul territorio sannita soprattutto per soccorrere persone in difficoltà e per assicurare condizioni di sicurezza dei cittadini. In occasione della Festività di Santa Barbara, patrona dei Vigili del fuoco, il Comandante provinciale dei caschi rossi Mario Bellizzi ha illustrato le attività svolte nel corso di un anno per i compiti di istituto e per rispondere alle richieste di aiuto. Un anno comunque che sostanzialmente non ha segnato gravi criticità per la collettività sannita nonostante gli incendi boschivi estivi, il maltempo e tuttavia i Vigili del fuoco hanno dovuto far fronte alle tante chiamate di emergenza per la piaga degli incidenti stradali, molti dei quali con esito fatale per gli automobilisti coinvolti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Oggi, 4 dicembre, celebriamo Santa Barbara, patrona di chi, con impegno e coraggio, ogni giorno è al nostro servizio: Vigili del Fuoco, Marina Militare, artiglieri, artificieri e minatori. A tutte le donne e gli uomini che proteggono le nostre vite, il nostro più sincero - facebook.com Vai su Facebook
"In occasione della festività di Santa Barbara, Patrona dei Vigili del fuoco, desidero rinnovare a tutte le donne gli uomini del Corpo Nazionale la mia più sentita e sincera gratitudine per la dedizione con la quale ogni giorno servite il Paese. La vostra è una stori Vai su X
FOTO. I vigili del fuoco celebrano Santa Barbara: «Il nostro spirito non si spegne mai» - Tradizionale ritrovo questa mattina alla Kolbe per la messa in occasione del patrono del Corpo: tante autorità e sindaci presenti. Come scrive varesenoi.it
Vigili del fuoco e Guardia costiera insieme per celebrare la “loro” Santa Barbara (Le Foto) - Questa mattina alle 11, nella chiesa di Sant'Antonio, la celebrazione della Santa Patrona che ha riunito ovviamente i vertici dei vigili del fuoco di Fermo, con in testa il comandante Matteo M ... Scrive cronachefermane.it
Celebrata Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco - Si sono tenute a Perugia, nella basilica di San Pietro, le celebrazioni di Santa Barbara, patrona del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. ansa.it scrive
Celebrazioni in onore di Santa Barbara - Marinari e vigili del fuoco, ma anche artificieri e minatori festeggiano la patrona di chi rischia la vita con il proprio lavoro ... Secondo rainews.it
Per la patrona - Una celebrazione speciale per Santa Barbara 2025, la patrona, al comando provinciale dei vigili del fuoco. Riporta polesine24.it
I vigili del fuoco celebrano Santa Barbara, ma rimandano la festa al 27 febbraio, data di nascita del Corpo più amato [FOTO] - Istituita a febbraio scorso, sarà celebrata per la prima volta nel 2026. Secondo targatocn.it