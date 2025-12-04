FOTO Santa Barbara patrona dei Vigili del fuoco il comandante Bellizzi | Anno positivo effettuati 6000 interventi

Tempo di lettura: 3 minuti Sono stati 6000 circa gli interventi che quest’anno hanno effettuato i Vigili del Fuoco di Benevento sul territorio sannita soprattutto per soccorrere persone in difficoltà e per assicurare condizioni di sicurezza dei cittadini. In occasione della Festività di Santa Barbara, patrona dei Vigili del fuoco, il Comandante provinciale dei caschi rossi Mario Bellizzi ha illustrato le attività svolte nel corso di un anno per i compiti di istituto e per rispondere alle richieste di aiuto. Un anno comunque che sostanzialmente non ha segnato gravi criticità per la collettività sannita nonostante gli incendi boschivi estivi, il maltempo e tuttavia i Vigili del fuoco hanno dovuto far fronte alle tante chiamate di emergenza per la piaga degli incidenti stradali, molti dei quali con esito fatale per gli automobilisti coinvolti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

