Forte dei Marmi oltre 1.200 telefoni in tilt da giorni Cavo tranciato tecnici al lavoro
Forte dei Marmi, 4 dicembre 2025 – Telefoni in tilt per oltre 1200 utenze, compreso il Comune. Intanto l’amministrazione comunale è corsa ai ripari e il numero della polizia municipale è stato ripristinato e risulta nuovamente operativo. Dai contatti quotidiani con Tim è emerso che il guasto riguarda un tratto di cavo di circa 60 metri, gravemente compromesso, e che per la sostituzione si rendono necessari scavi e interventi di natura straordinaria. La società ha comunicato che la portata del danno non consente, allo stato attuale, di fornire una stima attendibile dei tempi di risoluzione. Ogni aggiornamento conferma la stessa difficoltà: il lavoro procede, ma l’entità dell’avaria rende impossibile indicare una data certa per il completo ripristino del servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
