Formula1 Leclerc | Soddisfatto solo sul piano personale

Roma, 4 dic. (askanews) – Alla vigilia del Gran Premio di Abu Dhabi, Charles Leclerc ha fatto un bilancio chiaro della sua stagione in Ferrari. Il pilota monegasco ha spiegato di essere soddisfatto del proprio rendimento individuale, pur riconoscendo che il livello complessivo mostrato in pista non è stato sufficiente. “Sul piano personale soddisfatto della mia stagione – spiega il ferrarista – anche se le prestazioni non sono mai state all’altezza, specie dopo che lo scorso anno siamo arrivati qui ancora in lotta per il titolo costruttori. Certo, abbiamo reagito rispetto alle difficoltà, ma trovare una soluzione è un’altra storia” La Ferrari chiuderà il Mondiale al quarto posto tra i costruttori, ben lontana dagli obiettivi dichiarati a inizio anno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Scopri altri approfondimenti

#Formula1, #Leclerc: “Soddisfatto solo sul piano personale” Vai su X

Sconforto in #Ferrari, #Leclerc difende la squadra: "Fa molto male" #F1 #Formula1 - facebook.com Vai su Facebook

F1. GP Abu Dhabi, Leclerc: "Soddisfatto di me stesso, ma a Ferrari manca performance. Per il titolo penso a Norris" - Alla vigilia dell’ultimo GP del 2025, Charles Leclerc analizza una stagione positiva sul piano personale ma deludente per la Ferrari, ammettendo il gap di performance e indicando Lando Norris come fav ... Come scrive automoto.it

Formula1, Leclerc: "Soddisfatto solo sul piano personale" - Alla vigilia del Gran Premio di Abu Dhabi, Charles Leclerc ha fatto un bilancio chiaro della sua stagione in Ferrari. Lo riporta sport.tiscali.it

Leclerc: "Sul piano personale soddisfatto della mia stagione, ma le prestazioni..." - Il pilota Ferrari alla conferenza stampa del GP di Abu Dhabi: "Certo, abbiamo reagito rispetto alle difficoltà, ma trovare una soluzione è un’altra storia. Da msn.com

Leclerc spiazza i tifosi Ferrari: "È stata una stagione positiva". Poi però si spiega meglio - Le parole di Charles Leclerc hanno stupito molti tifosi della Ferrari, che sui social hanno mostrato incredulità dopo aver letto le sue dichiarazioni. Secondo corrieredellosport.it

Leclerc: “Soddisfatto delle mie prestazioni, non dei risultati. Spero in un 2026 migliore” - Non è stata decisamente la stagione della Ferrari, e nel 2025 Charles Leclerc ha accumulato molta frustrazione, nella consapevolezza di aver ottenuto quasi sempre il massimo da una vettura mediocre. Si legge su formulapassion.it

Formula 1, Gp Monaco: vince Norris davanti a Leclerc. Video highlights della gara - Il pilota della McLaren si è imposto sulle strade del Principato chiudendo davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, terza l'altra McLaren di Oscar Piastri. Si legge su tg24.sky.it