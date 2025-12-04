Formula1 Hamilton | Prego perché le cose migliorino nel 2026?

Roma, 4 dic. (askanews) – Un’ultima chance per evitare di chiudere il campionato senza un podio all’attivo nei GP: Lewis Hamilton si appresta a chiudere un primo anno da pilota Ferrari a dir poco avaro di soddisfazioni. Il sette volte iridato di fronte alla scarsa competitività della SF-25 ha supportato la decisione del team principal Frederic Vasseur di fermare presto lo sviluppo della vettura 2025. “Avevamo messo in conto di essere in difficoltà a fine stagione, ma sta andando peggio del previsto – ha spiegato Hamilton – io comunque ero tra quelli che ha spinto Vasseur a interrompere presto lo sviluppo della SF-25 perché non potevamo permetterci di rimanere indietro sulla vettura 2026 dato che non eravamo nella posizione di poterci giocare il campionato”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Altre letture consigliate

La rabbia di Hamilton: ecco il perché delle sue parole in Qatar. #formula1 #f1 - facebook.com Vai su Facebook

Solo Luca Badoer e Giancarlo Fisichella nello sciagurato 2009 vennero esclusi dal Q1 per due Gran Premi consecutivi al volante della rossa senza incidenti o problemi tecnici ? #F1 #Formula1 #Hamilton #QatarGP Vai su X

Formula 1, Hamilton brillante sulla pista di casa: la Ferrari a caccia della pole - Almeno continua con lo stesso passo con cui si è esibita in Austria o, forse, un po’ meglio perché l’asfalto molto liscio di Silverstone consente ... Scrive ilmessaggero.it

Formula1, Hamilton e Leclerc: "Progressi, abbiamo imparato" - C'è soddisfazione in casa Ferrari al termine della giornata di prove sul circuito di Suzuka dove si svolge il terzo Gran Premio della stagione. Segnala notizie.tiscali.it

Leclerc e Hamilton in azzurro e bianco al Gp di Miami, ecco perchè i piloti Ferrari avranno la nuova divisa - Nel weekend la Formula 1 sbarca a Miami per il primo dei tre Gran Premi statunitensi previsti dal calendario (Austin a ottobre e Las Vegas a novembre le altre due date previste) e, come lo scorso anno ... Segnala ilmessaggero.it

Formula 1, a Silverstone altra doppietta McLaren. Ferrari quarta con Hamilton - E' successo di tutto nel Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1, ma il risultato finale - Come scrive rainews.it