Forlì dà il benvenuto a 184 nuovi nati | sabato la cerimonia nel salone comunale
Sarà il salone comunale a fare da cornice, sabato alle 10 al quinto e ultimo appuntamento del 2025 del progetto “Nuovi Nati Nuovi Genitori”, l’iniziativa con cui il Comune di Forlì dà il benvenuto ai bambini nati durante l’anno. “Dal 2021 questa cerimonia rappresenta un momento di festa e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Scopri altri approfondimenti
"Benvenuto" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
CAPODANNO - 31 dicembre, ore 20:00 Si cena, si brinda e poi si balla: San Silvestro alla Birreria con DJ set di @marcoravaioli6 . Menu completo (anche vegetariano) con calice di benvenuto e portate pensate per chiudere l’anno come si deve. Disponibile - facebook.com Vai su Facebook