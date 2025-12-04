Forlì dà il benvenuto a 184 nuovi nati | sabato la cerimonia nel salone comunale

Sarà il salone comunale a fare da cornice, sabato alle 10 al quinto e ultimo appuntamento del 2025 del progetto “Nuovi Nati Nuovi Genitori”, l’iniziativa con cui il Comune di Forlì dà il benvenuto ai bambini nati durante l’anno. “Dal 2021 questa cerimonia rappresenta un momento di festa e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

